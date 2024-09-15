Большой террор: как на собственных казнях вели себя лидеры КПСС

В рядах компартии СССР состояли люди самых разных достоинств и дарований. Кто-то шел в партию в надежде найти уютное место в госаппарате, кто-то жаждал только власти, кого-то под красные знамена привели убеждения.
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