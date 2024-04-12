Кевин Файги сказал, что “Дэдпул и Росомаха” будет чертовски ох*****м фильмом В ...

Кевин Файги сказал, что “Дэдпул и Росомаха” будет чертовски ох*****м фильмомВ рамках проходящей выставки CinemaCon студия Marvel решила продемонстрировать зрителям несколько отрывков из предстоящего фильма Дэдпул и Росомаха.