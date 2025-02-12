По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

Бейте их ребята ежедневно по: ЖД-ам, автодорогам., аэропортам, тонелям с румынэштами, электро - энерго снабжениям.... и по многому чего.... Да и еще по киеву.....

Галина

А по Киеву со всех сторон не забывайте - это в обязательном порядке, да и еще и западную хохляндию - рядом с границами с пшеками и румынештами......... Вот это будет то что надо....