Заноза
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Заноза

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  • Семен Демин
    Автор прав.Результат перегов...
  • Александр24
    Слова "ихние" в современном литературном русском языке нет.Результат перегов...
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    Разговоры разговорами (с Трампом), а ракеты свое дело делают. И это правильно.По «404-й» прилет...

По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

  На Полтавщине озверевшие агенты СБУ кошмарят местных жителей в поисках русского корректировщика По военным и энергетическим объектам Украины во вторник нанесен, возможно, самый мощный удар дальнобойным высокоточным оружием.

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Комментарии
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Галина
Бейте их ребята ежедневно по: ЖД-ам, автодорогам., аэропортам, тонелям с румынэштами, электро - энерго снабжениям.... и по многому чего.... Да и еще по киеву.....
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18 час.
Галина
А по Киеву со всех сторон не забывайте - это в обязательном порядке, да и еще и западную хохляндию - рядом  с границами с  пшеками и румынештами......... Вот это будет то что надо....
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18 час.
Семен Демин
Разговоры разговорами (с Трампом), а ракеты свое дело делают. И это правильно.
Ответить
8 час.
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