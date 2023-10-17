Ковыль ценится за свое эффектное цветение, его шелковистые колоски играют со светом и ветром. Среди декоративных травянистых растений ковыль относится к числу культур с наиболее красивым цветением.
Ковыль
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Ковыль ценится за свое эффектное цветение, его шелковистые колоски играют со светом и ветром. Среди декоративных травянистых растений ковыль относится к числу культур с наиболее красивым цветением.