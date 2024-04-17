Педагог Шелудько: математика развивает мышление и навыки решения бытовых задач

Тем, кому не даются технические предметы так, как гуманитарные, математику все-таки стоит учить. И не ради самого умения вычислять логарифмы, а ради развития абстрактного и критического мышления, логики, памяти, умения преодолевать трудности.
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