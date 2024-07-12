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Началось: военнослужащие ВСУ сдали координаты своих генералов

Началось: военнослужащие ВСУ сдали координаты своих генералов

Военные ВСУ доведены до крайности, большая их часть никак не мотивированы на эту чужую для них войну, их отловили и без достаточного обучения бросили «на мясо» — стране нужно сырьё для продажи органов, начальству нужно пилить с американцами деньги, выбиваемые на эту войну… А солдату из-за их интересов надо гибнуть, но он не хочет.

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