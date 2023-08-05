Popcaketv

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Лада Дэнс попала в страшное ДТП: «Мясо!»

Лада Дэнс попала в страшное ДТП: «Мясо!»

Несколько минут назад прозвучала новость — российская певица Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Пока известно очень мало информации — Telegram-канал «112» сообщает, что артистка в результате столкновения получила черепно-мозговую травму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх