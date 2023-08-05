Лада Дэнс попала в страшное ДТП: «Мясо!»

Несколько минут назад прозвучала новость — российская певица Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Пока известно очень мало информации — Telegram-канал «112» сообщает, что артистка в результате столкновения получила черепно-мозговую травму.
Несколько минут назад прозвучала новость — российская певица Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Пока известно очень мало информации — Telegram-канал «112» сообщает, что артистка в результате столкновения получила черепно-мозговую травму.
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