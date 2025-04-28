Гладков прокомментировал гибель фельдшера в ДТП со «скорой» в Белгороде

БЕЛГОРОД, 28 апреля, ФедералПресс. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам фельдшера Сергея Журбенко, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Белгороде.
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