Продукты, помогающие оставаться молодым и здоровым человеком. Я уже ввела в свой рацион, отодвинула старость на 10 лет

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Как сильно губим свое здоровье и сами себя калечим. Один чипсик, один бокальчик игристого, одно пирожное — всего-то по одному, но в комплексе мы своим отношением к питанию и к потребляемым продуктам медленно, но уверенно, губим свое здоровье.

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