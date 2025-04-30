В российской экономике сложился «идеальный шторм» – эксперт

В нынешнем году российский бюджет с большой долей вероятности будет дефицитным. В отличие от 2020 и 2022 годов, когда эти процессы были спонтанными, сейчас проблемы в российской экономике носят закономерный характер.
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