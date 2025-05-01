Первомай, День весны, День труда: к истории вопроса

Что за праздник на самом деле мы отмечаем 1 мая? При чем здесь римские богини и Петр I? История появления, интересные факты, значения в разных странах и культурахФото: Сергей Карпухин/ТАСС История названия Официальное название праздника сегодня — Праздник весны и труда.
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