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ВЕСТИ КРЫМ

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Военные медики Новороссийских десантников ежедневно спасают жизни раненых бойцов на передовой

Военные медики Новороссийских десантников ежедневно спасают жизни раненых бойцов на передовой

Ваш браузер не поддерживает видео. Медицинские подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно выполняют сложную и опасную работу в зоне проведения специальной военной операции на Ореховском направлении в Запорожской области.

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