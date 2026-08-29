Военные медики Новороссийских десантников ежедневно спасают жизни раненых бойцов на передовой

Ваш браузер не поддерживает видео. Медицинские подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно выполняют сложную и опасную работу в зоне проведения специальной военной операции на Ореховском направлении в Запорожской области.
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