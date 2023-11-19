Когда речь заходит о продаже русских земель, первой на ум, как правило, приходит Аляска, которую император Александр II продал американцам в 1867 году.
Теряли земли без войны: кто те люди, которые «распродают» нашу Родину
Комментарии
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ВК
Валерий Костеев
Каждый имеет право на выбор. И если сделал не в пользу своего народа то..... Взашей.... Нам не по пути. Живи там где выбрал. Причины не важны. Это не ошибка. За все надо платить. За некоторое жизнью.
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21 час.
ГМ
Георгий Михалев
Что интересно, участниками форума «свободных народов постРоссии» являются просты советские ребята, бывшие комсомольцы и коммунисты.
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17 час.
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