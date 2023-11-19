БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    ФАДН - это контора РОГА И КОПЫТА. Куда смотрел Мишустин когда утверждал эту контору и ее аморфные планы. "Слишком дал...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Галина иванова
    👍Горькая правда: Б...
  • Галина иванова
    Интересно, почему должен изменитьотнлшегие к жизни ветеран?  Почему обывателю все сходит с рук?  Может, воспитывать н...Горькая правда: Б...

Теряли земли без войны: кто те люди, которые «распродают» нашу Родину

Теряли земли без войны: кто те люди, которые «распродают» нашу Родину

Когда речь заходит о продаже русских земель, первой на ум, как правило, приходит Аляска, которую император Александр II продал американцам в 1867 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Валерий Костеев
Каждый имеет право на выбор. И если сделал не в пользу своего народа то..... Взашей.... Нам не по пути. Живи там где выбрал. Причины не важны. Это не ошибка. За все надо платить. За некоторое жизнью.
Ответить
21 час.
ГМ
Георгий Михалев
Что интересно, участниками форума «свободных народов постРоссии» являются просты советские ребята, бывшие комсомольцы и коммунисты.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх