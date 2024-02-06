На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Кто входил в Ваффен-СС и какие иностранные легионы сражались в этой преступной организации.
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