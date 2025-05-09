Почему Казахстан отложил оглашение результатов на столь долгий период? Что известно из официальных результатов расследования на сегодняшний день? Пассажирский самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), направлявшийся из Баку в Грозный, разбился в Казахстане 25 декабря 2024 года.
Причина крушения самолета AZAL остается тайной: кто затягивает расследование, и почему России это невыгодно
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
С самолётом , конечно, интересно. Маловероятно, чтобы во время атаки дронами Грозного, наши диспетчеры дали "добро" на приемку самолёта из Баку. Следовательно он вынужден был маневрировать для изменения аэродрома. Самолёт в небе совершающий маневр непонятный для ПВО, вполне мог стать целью нашей ПВО. С другой стороны, атакуя аэродром в Грозном самолёт мог быть и целью для хохло-дронов. Если бы его сбили хохло-дроны, то мы об этом уже во все рупоры вопили. Если сбили наши, начинается вот такая свистопляска с конспирологией. Вывод - .........всё-таки ПВО?
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11 час.
Надежда
Да, я имела ввиду токаева...
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Хохлы завалили голландский БОИНГ-знает весь мир, но "весь мир" молчит, ибо не прокатило обвинить Россию. Здесь также хохлятский дрон завалил пассажирский самолет. Десятки погибших. Но, хотелось обвинить Россию ?? ПОКА НЕ ОСМЕЛИМСЯ ВЫБИВАТЬ ЗУБЫ-БУДУТ ГНОБИТЬ ???? ТАК НЕ ПОРА ЛИ ВЫБИВАТЬ ЗУБЫ. НОСАТОГО НЕ БЫЛО НА ПАРАДЕ ? ТАК ДРУГ ОН НАМ ИЛИ ВРАГ ? ОТВЕТ-ОЧЕВИДЕН !!!
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24 мин.
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