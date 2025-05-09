Причина крушения самолета AZAL остается тайной: кто затягивает расследование, и почему России это невыгодно

АС

Анатолий Страшко

С самолётом , конечно, интересно. Маловероятно, чтобы во время атаки дронами Грозного, наши диспетчеры дали "добро" на приемку самолёта из Баку. Следовательно он вынужден был маневрировать для изменения аэродрома. Самолёт в небе совершающий маневр непонятный для ПВО, вполне мог стать целью нашей ПВО. С другой стороны, атакуя аэродром в Грозном самолёт мог быть и целью для хохло-дронов. Если бы его сбили хохло-дроны, то мы об этом уже во все рупоры вопили. Если сбили наши, начинается вот такая свистопляска с конспирологией. Вывод - .........всё-таки ПВО?