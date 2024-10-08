Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Странник
    а откуда такой топорный перевод?В отпуске все хот...
  • Татьяна Павликова
    Так кто все таки невестка в этой истории? Если речь о сестре мужа, то это золовка😂Сестра мужа спрос...
  • Елена Сворд
    Рубрика - Смейся до слёз. Не очень поняла, что смешного в этой статеке? Какой-то жидкий перевод .....Сестра мужа спрос...

Девушка узнала, почему парень не хочет знакомить ее со своими друзьями

Девушка узнала, почему парень не хочет знакомить ее со своими друзьями

Рано или поздно в отношениях наступает момент, когда нужно спросить себя: «А что дальше?». Отношения автора этой истории зашли так далеко, что следующим логичным шагом она считала знакомство с друзьями своего парня.

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