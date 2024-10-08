Девушка узнала, почему парень не хочет знакомить ее со своими друзьями

Рано или поздно в отношениях наступает момент, когда нужно спросить себя: «А что дальше?». Отношения автора этой истории зашли так далеко, что следующим логичным шагом она считала знакомство с друзьями своего парня.
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