Остап Бендер нашего времени: cенатор РФ обвинил экс-главу Минобороны Украины в миллиардных махинациях Юлия ЧелкановаРоссийский сенатор Александр Волошин провел параллели между Михаилом Фёдоровым, бывшим министром обороны Украины, и Остапом Бендером после того, как 31 августа экс-чиновник был вызван на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады.