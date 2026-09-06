Остап Бендер нашего времени: cенатор РФ обвинил экс-главу Минобороны Украины в миллиардных махинациях Юлия ЧелкановаРоссийский сенатор Александр Волошин провел параллели между Михаилом Фёдоровым, бывшим министром обороны Украины, и Остапом Бендером после того, как 31 августа экс-чиновник был вызван на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады.
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