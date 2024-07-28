Прокуратура проверяет детские учреждения на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей

Прокуратура Пригородного района начала проверку детского лагеря "Звездный" имени В.Г. Удовенко в Горноуральском городском округе, где накануне семилетний мальчик, отдыхавший в третью смену, выпал из окна второго этажа.
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