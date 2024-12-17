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Владимирские новости

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Григорьев: «Количество вакансий в 10 раз превышает численность безработных»

Григорьев: «Количество вакансий в 10 раз превышает численность безработных»

Министр труда и занятости населения региона Андрей Григорьев сообщил, что во Владимирской области количество открытых вакансий в 10 раз превышает число официально зарегистрированных безработных, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.

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