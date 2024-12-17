Григорьев: «Количество вакансий в 10 раз превышает численность безработных»

Министр труда и занятости населения региона Андрей Григорьев сообщил, что во Владимирской области количество открытых вакансий в 10 раз превышает число официально зарегистрированных безработных, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)