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В Калужской области семиклассник постучал ребенку половым органом по голове

В Калужской области семиклассник постучал ребенку половым органом по голове

В городе Белоусово подростки унизили пятиклассника в одном из учебных заведений, пишет Znak.com. Инцидент произошел 12 января, видеозапись опубликована в социальных сетях, однако мы не можем прикрепить ее к новости по моральным соображениям.

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