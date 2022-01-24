В Калужской области семиклассник постучал ребенку половым органом по голове

В городе Белоусово подростки унизили пятиклассника в одном из учебных заведений, пишет Znak.com. Инцидент произошел 12 января, видеозапись опубликована в социальных сетях, однако мы не можем прикрепить ее к новости по моральным соображениям.
В городе Белоусово подростки унизили пятиклассника в одном из учебных заведений, пишет Znak.com. Инцидент произошел 12 января, видеозапись опубликована в социальных сетях, однако мы не можем прикрепить ее к новости по моральным соображениям.
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