Политолог Школьников: США уже давно утратили мировое господство

Политолог и геостратег Андрей Школьников в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что США больше не обладают неоспоримым превосходством на фоне технологической революции.
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