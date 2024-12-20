Клуб ´Особый ребёнок´ прошёл в детском саду.

Клуб ´Особый ребёнок´ - это способ организации работы с законными представителями воспитанников, посещающих специальные группы для детей с нарушениями зрения, направленный на приобщение семьи к активному участию в коррекционно-образовательном процессе и укрепление связи между всеми участниками образовательной специально организованной деятельности .
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