Клуб ´Особый ребёнок´ прошёл в детском саду.

Клуб ´Особый ребёнок´ - это способ организации работы с законными представителями воспитанников, посещающих специальные группы для детей с нарушениями зрения, направленный на приобщение семьи к активному участию в коррекционно-образовательном процессе и укрепление связи между всеми участниками образовательной специально организованной деятельности .