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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Клуб ´Особый ребёнок´ прошёл в детском саду.

Клуб ´Особый ребёнок´ прошёл в детском саду.

Клуб ´Особый ребёнок´ - это способ организации работы с законными представителями воспитанников, посещающих специальные группы для детей с нарушениями зрения, направленный на приобщение семьи к активному участию в коррекционно-образовательном процессе и укрепление связи между всеми участниками образовательной специально организованной деятельности  .

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