В Орловской области полицейские и общественники предупредили местных жителей о незаконной деятельности дистанционных мошенников, и рассказали, как распознать обман

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Колпнянскому району совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели на территории районного центра профилактическую акцию «Вместе против мошенников».
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