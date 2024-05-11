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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «ЦСКА более 20 очков потерял, ведя в счете. Это трагедия. Но Федотов знает, как играть против Семака, важный фактор»

Матч состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «У ЦСКА просто трагедия в этом году – они же более 20 очков потеряли, ведя в счете! Редчайший случай.

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