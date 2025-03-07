Депутат Шеремет: Россия не откажется от ядерного оружия из-за угроз от США

Исходящие от США угрозы не позволят России отказаться от ядерного оружия. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова президента Дональда Трампа о готовности к контактам с Россией и Китаем в вопросе отказа от ядерных видов вооружений.