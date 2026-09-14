Хозяйка обезьяны, которая загрызла пенсионерку, предстанет перед судом

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Жительница Адыгеи предстанет перед судом после того, как в ее нелегальном зоопарке макака загрызла пенсионерку.
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