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Хозяйка обезьяны, которая загрызла пенсионерку, предстанет перед судом

Хозяйка обезьяны, которая загрызла пенсионерку, предстанет перед судом

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Жительница Адыгеи предстанет перед судом после того, как в ее нелегальном зоопарке макака загрызла пенсионерку.

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