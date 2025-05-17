Новые санкции? Как в США отреагировали на прошедшие переговоры в Турции

Конгресс США призывает к новым антироссийским санкциям после переговоров в Стамбуле.Американские сенаторы всё активнее выступают за введение очередного пакета санкций против России после встречи украинской и русской делегаций в Турции, информирует Reuters.
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