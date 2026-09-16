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Де Дзерби про 1:3 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» играл очень хорошо. Нам нужен переломный момент, верю в своих игроков»

Тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби оценил поражение от « Ливерпуля » (1:3) в 3-м раунде Кубка английской лиги.

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