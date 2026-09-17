Сергей Собянин сообщил об участии регионов в портале поставщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении возможностей столичного портала поставщиков. Более 410 тысяч предпринимателей, преимущественно малого и среднего бизнеса, ежедневно заключают свыше 1,5 тысячи контрактов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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