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«Муж вернулся!» Родившая Арзамасова дождалась Авербуха в роддоме

«Муж вернулся!» Родившая Арзамасова дождалась Авербуха в роддоме

Авербух не хотел пропускать торжественное мероприятие. Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыновьями @liza_arzamasova/instagramИлья Авербух накануне всё-таки забрал свою молодую жену Лизу Арзамасову из клиники, где она еще 14 августа родила сына.

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