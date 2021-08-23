«Муж вернулся!» Родившая Арзамасова дождалась Авербуха в роддоме

Авербух не хотел пропускать торжественное мероприятие. Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыновьями @liza_arzamasova/instagramИлья Авербух накануне всё-таки забрал свою молодую жену Лизу Арзамасову из клиники, где она еще 14 августа родила сына.