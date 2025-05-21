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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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По цене парка. Фонтан на Сахарова в Барнауле хотят отремонтировать за 100 миллионов рублей

По цене парка. Фонтан на Сахарова в Барнауле хотят отремонтировать за 100 миллионов рублей

Денег в городском бюджете нет, поэтому власти ждут, что за фонтан "проголосуют" сами барнаульцы Администрация Барнаула в будущем надеется провести масштабную реконструкцию фонтана на площади Сахарова рядом с театром драмы.

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