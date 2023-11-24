Тихонов получал 5000 долларов в «Спартаке» в конце 90-х: «Когда выходишь в «Лужниках» при 70-80 тысячах, деньги не интересуют. Мы приносили радость стране своим футболом»

– Какая зарплата была в «Спартаке»? – Конец 90‑х? – Да. – 5 тысяч долларов. – Правда, что после удачных выездных матчей раздавали премии в самолете? – В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это.