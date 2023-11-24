НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Тихонов получал 5000 долларов в «Спартаке» в конце 90-х: «Когда выходишь в «Лужниках» при 70-80 тысячах, деньги не интересуют. Мы приносили радость стране своим футболом»

Тихонов получал 5000 долларов в «Спартаке» в конце 90-х: «Когда выходишь в «Лужниках» при 70-80 тысячах, деньги не интересуют. Мы приносили радость стране своим футболом»

– Какая зарплата была в «Спартаке»? – Конец 90‑х? – Да. – 5 тысяч долларов. – Правда, что после удачных выездных матчей раздавали премии в самолете? – В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх