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Царьград

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Следственный комитет проверит угрозу выселения 50 семей в Москве

Следственный комитет проверит угрозу выселения 50 семей в Москве

В Москве 50 семей бывших работников ткацкой фабрики могут остаться без жилья из-за аварийного состояния общежития и проблем с документами.

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