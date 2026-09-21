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Царьград

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Захар Петров получил тёлку за серебро на чемпионате Европы

Захар Петров получил тёлку за серебро на чемпионате Европы

Русский гребец Захар Петров получил тёлку за выигранное серебро на чемпионате Европы 2026 года. Необычный подарок вручили в честь его достижения в каноэ-одиночке.

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