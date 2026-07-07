В Татарстане иномарка вылетела в кювет, погибла пассажирка

В Тетюшском районе произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции РТ, 66-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением из-за превышения скорости — машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.
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