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Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

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