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Энциклопедия Техники

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Как я перестала бояться и освоила нейросети: личный обзор рынка обучения

Как я перестала бояться и освоила нейросети: личный обзор рынка обучения

Помню то чувство, когда впервые осознала: мир изменился. Нейросети перестали быть забавной игрушкой для генерации котиков в скафандрах и превратились в мощнейший инструмент, который либо выведет твою карьеру на орбиту, либо оставит за бортом.

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