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Карпин о тактике на матч с ЦСКА в снегопад: «Бей-беги, окружай ворота. Это не футбол»

Карпин о тактике на матч с ЦСКА в снегопад: «Бей-беги, окружай ворота. Это не футбол»

– Есть смысл играть в таких условиях? – По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. – Если игра состоится, давайте обсудим состав.

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