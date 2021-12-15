Русская весна

115 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жорж Санд
    Нелюди - животныеНа кладбище в Тат...
  • Pavel Luspekaev
    "Ягун" - это мужской род от "Яга"?От Дальнего Восто...
  • Александр Волков
    Как хорошо и легко пускать пыль в глаза, да и пиндосы поддержат!Пиар-акции а-ля «...

Британия сегодня: рекордный скачок инфляции, подорожала одежда, топливо и даже подержанные машины

Британия сегодня: рекордный скачок инфляции, подорожала одежда, топливо и даже подержанные машины

В Британии показатель инфляции оказался самым высоким с 1992 года, передает Bloomberg. Выше 5%. Таков показатель инфляции в Британии, который оказался выше прогнозов аналитиков накануне заседания монетарной политики Банка Англии на текущей неделе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх