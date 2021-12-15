Британия сегодня: рекордный скачок инфляции, подорожала одежда, топливо и даже подержанные машины

В Британии показатель инфляции оказался самым высоким с 1992 года, передает Bloomberg. Выше 5%. Таков показатель инфляции в Британии, который оказался выше прогнозов аналитиков накануне заседания монетарной политики Банка Англии на текущей неделе.
В Британии показатель инфляции оказался самым высоким с 1992 года, передает Bloomberg. Выше 5%. Таков показатель инфляции в Британии, который оказался выше прогнозов аналитиков накануне заседания монетарной политики Банка Англии на текущей неделе.
Свежие комментарии