Цифровые повестки и льготы по ЖКУ: что изменится в России с 1 ноября

С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, которые изменят жизнь миллионов человек. Так, собственникам квартир не нужно будет предоставлять копии документов о поверке водосчетчиков в управляющую компанию.
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