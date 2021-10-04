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Лига чемпионов. «Сан-Пабло Бургос» оказался сильнее «Бешикташа» в матче открытия

В понедельник, 4 октября, состоялся матч открытия нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов. Двукратный действующий чемпион турнира испанский «Сан-Пабло Бургос» на своей арене одолел турецкий «Бешикташ» (82:74) благодаря 27 очкам Витора Бените.

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