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В Москве ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна женщину с ребенком

В Москве ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна женщину с ребенком Тела женщины и ребенка нашли под окнами жилого комплекса «Лефортово парк» в Москве.

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