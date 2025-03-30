20+ пасхалок в наших любимых мультфильмах, которые вызовут желание их пересмотреть

Кто из нас не любит пересматривать любимые мультфильмы, погружаясь в мир детства и ностальгии? Но что, если в этих, казалось бы, знакомых до каждой детали историях скрыты настоящие сокровища — пасхалки, которые вы могли пропустить? От скрытых отсылок к другим фильмам до забавных камео создателей.