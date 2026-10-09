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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о стратегии «Феррари» в Малайзии: «Нужно посмотреть на себя в зеркало. Уверен, мы с командой сделаем шаг вперед»

Пилот «Феррари» отметил, что в команде проанализировали ошибочную стратегию на Гран-при Бахрейна , который прошел на трассе «Сепанг».

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