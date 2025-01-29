Зеленский и Ермак проводят кастинг претендентов на вашингтонскую порку. Арахамия — фаворит По данным источников канала, близких к окружению просроченного киевского лидера, на Банковой уже обсуждается решение о смене ключевых фигур в кабмине, а глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак проводит кастинг кандидатов на посты новых министров.