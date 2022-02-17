Равиль САБИТОВ: Не для того, чтобы сразу вылететь из Лиги Европы, совершались «Зенитом» зимние приобретения

Во втором тайме матча с «Бетисом» Семак пустился во все тяжкие - поменял схему на пять защитников, а потом снова вернулся на четырёх Собеседник «Спорт уик-энда» по горячим следам матча на Крес­товском - бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов.