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Русская весна

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Финляндия обратится к ЕС с предложением ограничить выдачу виз россиянам

Финляндия обратится к ЕС с предложением ограничить выдачу виз россиянам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что для укрепления безопасности Европы и противодействия угрозе со стороны России необходимо прекратить выдачу туристических виз россиянам.

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