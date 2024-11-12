В ФРГ хотят призвать Трампа рассекретить данные о подрывах "Северных потоков"

Депутаты от "Альтернативы для Германии" (АдГ) рассматривают воможность обратиться к избранному президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, призывающим рассекретить данные о теракте на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2".
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