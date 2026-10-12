Зеграс о «Филадельфии»: «Полностью поддерживаю Токкета. Отличный тренер. У нас есть все необходимое, чтобы переломить ситуацию»

Нападающий «Филадельфии» Тревор Зеграс высказался по поводу главного тренера команды Рика Токкета на фоне серии из семи поражений подряд на старте сезона НХЛ.
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