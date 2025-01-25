В Омске сегодня ночью полностью закроют мост у Телецентра. Проезд здесь будет запрещен с 0:00 до 5:00 26 января.
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В Омске сегодня ночью полностью закроют мост у Телецентра. Проезд здесь будет запрещен с 0:00 до 5:00 26 января.